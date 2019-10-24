بالصور.. مدني الرياض يتأهب لموسم الأمطار بجاهزية فرق الإنقاذ المائي

تباشر إدارة الدفاع المدني بالرياض إجراءات التأهب لموسم الأمطار بتأكيد مستوى الجاهزية المطلوبة.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تنفيذ إدارة الدفاع المدني بالرياض، التمرين الخاص بفرق الإنقاذ المائي وذلك في إطار الاستعداد والتهيؤ لموسم الأمطار لهذا العام ١٤٤١هـ؛ حيث نفذت عددًا من التطبيقات للتأكد من الجاهزية .

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كدت في تقريرها لطقس اليوم الأربعاء، أنَّ مكة المكرمة تشهد سحبًا رعدية وعوالق ترابية، موضحة أنَّ درجة الحرارة العظمى 38 درجة، والصغرى 27 درجة، مشيرة إلى أن نسبة الرطوبة على المشاعر المقدسة تبلغ 75%.

وأيضًا تشهد المدينة المنورة سحبًا رعدية وعوالق ترابية، ودرجة الحرارة الكبرى تبلغ 37 درجة والصغرى 24 درجة، أما درجة الرطوبة فتصل إلى 75%، وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة»، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فضلًا عن استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتدّ إلى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.