«تقنية تبوك» للبنات تستقبل متدربات «أتقن».. الأحد المقبل

تقوم الكلية التقنية للبنات بتبوك، الأحد المقبل، بتنفيذ أربعة برامج تدريبية ضمن برنامج التدريب المجتمعي «أتقن» في مرحلته الخامسة في مجالات (صيانة أجهزة الحاسب الآلي، والدعم الفني وشبكات الحاسب السلكية، واللاسلكية، والتجميل، وتصفيف الشعر، ومقدمة في أمن المعلومات)، وتستمر لمدة 4 أيام لكل برنامج وبمعدل 16 ساعة دراسية.

وأفادت عميدة الكلية هيفاء خيران الصقر، أن التسجيل مازال مستمرًا للالتحاق بالبرامج المتبقية، والتي تستمر لمدة شهر في مجالات (مبادئ أساسيات مونتاج، وتحرير الفيديو، ومبادئ مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، ومبادئ إدارة الفعاليات والمناسبات، ومبادئ مقدمة مايكروسوفت أوفيس، ومبادئ صيانة الجوال والتصميم بالفوتوشوب و الاليستريتور)، مشيرةً إلى أن التسجيل في تلك البرامج متاح عبر البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال بالمؤسسة.

وأكدت الصقر، أن كل البرامج بالكلية تقوم على تقديمها نخبة من المدربات ذوات الكفاءة والخبرة في مجال تخصصهن، داعية فتيات المنطقة الحرص على التسجيل في هذه الدورات؛ لاكتساب المهارات التقنية والمهنية اللازمة، التي يحتجنها في حياتهم اليومية والمساهمة في تنمية الوعي المهني والتقني في المجتمع.