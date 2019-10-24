أمر ملكي بإعفاء إبراهيم العساف من منصبه وتعيين فيصل بن فرحان بن عبدالله وزيرًا للخارجية

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بإعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه، وتعيين

صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.

وفيما يلي نص الأمر الملكي:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

Advertisements

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ .

أمرنا بما هو آتٍ :

أولًا : يعفى معالي الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.

ثانيًا: يعين صاحب السمو/ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود