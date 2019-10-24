«الطيران المدني»: انتقال 7 وجهات أوروبية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الجديد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، انتقال (7) وجهات دولية أوروبية إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، من جدة إلى وجهات (أثينا، روما، ميلان، جنيف)، وكذلك إلى وجهات (فيينا، وميونخ، وفرانكفورت)، وذلك ابتداءَ من يوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري، عبر الخطوط الجوية السعودية، ذهابًا وإيابًا.

وقالت هيئة الطيران المدني: «إن خطة انتقال تلك الرحلات، جُهزت بالتعاون مع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط الجوية العربية السعودية، وباقي الناقلات الوطنية والعالمية، وسيتم بشكل تصاعدي وتدريجي انتقال الرحلات؛ لضمان ارتفاع الكفاءة في تشغيل صرح كالصالة رقم (1) بمطار المؤسس الجديد».

وأفادت الهيئة بأن الرحلة الأولى المتجهة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد إلى مطار أثينا الدولي، ستنطلق ابتداء من يوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري، كما تنطلق وجهات (روما، فرانكفورت، جنيف، ميونخ، ميلان، فيينا)، اعتبارًا من يوم الأحد 3 نوفمبر المقبل، وذلك عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.

يُذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية نقلت، في وقت سابق، عملياتها ورحلاتها لـ(28) وجهة داخلية ودولية، إلى الصالة رقم (1) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وشملت الوجهات (الباحة، الدوادمي، القيصومة، تبوك، ينبع، القريات، عرعر، الوجه، العلا، الهفوف، طريف، جيزان، شروره، الطائف، الجوف، بيشة، حائل، رفحاء، وادي الدواسر، أبها، نجران، أبوظبي، مسقط، البحرين، أربيل، شرم الشيخ، عمّان، والإسكندرية).