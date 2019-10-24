تعليم مكة يطلق 844 برنامجًا تطويريًا مهنيًا

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب التربوي والابتعاث منذ بداية الفصل الدراسي الأول لهذا العام 1440/ 1441هـ؛ خطة فعاليات التطوير المهني. وتشمل الخطة، جميع شاغلي الوظائف التعليمية بتعليم مكة المكرمة؛ حيث تم نشرها إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للتدريب. وبلغ عدد البرامج 844 برنامجًا تدريبيًا يستهدف تدريب 23.229 مستفيدًا، من المشرفين التربويين والقيادات المدرسية والمرشدين الطلابيين والمعلمين والمستفيدين من البرامج التقنية وبوابة المستقبل والتربية الخاصة، ويمكن التسجيل من خلال الرابط http://medu.gov.sa/mt .

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