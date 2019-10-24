أمر ملكي بإعفاء العامودي من منصبه وتعيين الجاسر وزيرًا للنقل

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بإعفاء الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل. وفيما يلي نص الأمر الملكي: بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. Advertisements وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ. أمرنا بما هو آتٍ : أولًا: يعفى معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه. ثانيًا : يعين المهندس / صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل . ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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