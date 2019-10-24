شراكة استراتيجية بين السعودية واليابان في مجال الملكية الفكرية

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية مع مكتب البراءات الياباني، خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية- اليابانية، بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار لأنشطة التعاون الثنائي بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال احترام الملكية الفكرية والتوعية بقيمتها وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجالات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.

كما تم توقيع برنامج تبادل بيانات الملكية الفكرية وبرنامج المسار السريع لفحص براءات الاختراع «PPH»، تفعيلًا لمذكرة التعاون، وذلك خلال الاجتماع الثنائي الرابع بين الهيئة ومكتب البراءات الياباني؛ حيث تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في رفع معايير جودة فحص براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع السعودية في اليابان، وجذب طلبات براءات الاختراع اليابانية للتسجيل في السعودية، والتي تشهد تزايدًا ملحوظًا منذ انضمام المملكة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات «PCT» التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو».