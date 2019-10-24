سحب مشاريع 6 مستشفيات في 5 مناطق خلال عام

وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة، سحبت الوزارة خلال العام الميلادي الماضي مشروعين في منطقة الرياض (مستشفى حوطة سدير 150 سريرا، ومستشفى رماح 50 سريرا) وسحب مشروع واحد لإنشاء مستشفيات في كل من (الشرقية، مستشفى بقيق 100 سرير، والقصيم مستشفى الولادة والأطفال بالرس 200 سرير، وحائل مستشفى حائل العام 300 سرير، والجوف مستشفى النساء والولادة في سكاكا 300 سرير).
المشاريع الجاري تنفيذها
الرياض
1
برج للطوارئ بمستشفى الملك سلمان 200 سرير
الشرقية
2
مستشفى الخبر المركزي 500 سرير
مستشفى عنك 100 سرير
القصيم
3
مستشفى بريدة مع السكن 300 سرير
مستشفى النساء والولادة والأطفال بعنيزة 200 سرير
المركز الطبي التخصصي بمستشفى الملك فهد ببريدة 200 سرير
مكة المكرمة
3
مستشفى الولادة والأطفال بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة 400 سرير
مستشفى مكة المكرمة العام 100 سرير
مستشفى الجموم (لم يحدد)
المدينة المنورة
1
مستشفى الميقات بالمدينة المنورة 500 سرير
الجوف
مستشفى (لم يحدد) 300 سرير
الحدود الشمالية
1
برج طبي بمستشفى الولادة والأطفال برفحاء
(لم تحدد السعة السريرية)
تبوك
1
مستشفى الولادة والأطفال بتبوك 100 سرير
الباحة
1
مستشفى المخواة 200 سرير
عسير
4
مستشفى ظهران الجنوب 200 سرير
مستشفى رجال ألمع مع السكن 200 سرير
مستشفى الصحة النفسية بأبها 200 سرير
مستشفى خميس مشيط المركزي مع السكن 400 سرير
جازان
5
المستشفى التخصصي بجازان 300 سرير
مستشفى النساء والولادة في جازان مع السكن 500 سرير
مستشفى الدرب مع السكن 300 سرير
إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان 200 سرير
مستشفى العارضة 200 سرير
نجران
(لم يحدد)
السعة السريرية 50 سريرا
مجموع المشاريع
22
السعة السريرية لكافة المشاريع 5650 سريرا
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