سحب مشاريع 6 مستشفيات في 5 مناطق خلال عام

كشفت وزارة الصحة عن سحب 6 مشاريع لإنشاء مستشفيات في 5 مناطق بالمملكة خلال عام 2018 تبلغ سعتها السريرية 1100 سرير، في وقت شرعت بإنشاء 22 مشروعا لإنشاء مستشفيات في مناطق المملكة الـ13 يصل إجمالي سعتها السريرية إلى 5650 سريرا.

وبحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة، سحبت الوزارة خلال العام الميلادي الماضي مشروعين في منطقة الرياض (مستشفى حوطة سدير 150 سريرا، ومستشفى رماح 50 سريرا) وسحب مشروع واحد لإنشاء مستشفيات في كل من (الشرقية، مستشفى بقيق 100 سرير، والقصيم مستشفى الولادة والأطفال بالرس 200 سرير، وحائل مستشفى حائل العام 300 سرير، والجوف مستشفى النساء والولادة في سكاكا 300 سرير).

المشاريع الجاري تنفيذها

الرياض

1

برج للطوارئ بمستشفى الملك سلمان 200 سرير

الشرقية

2

مستشفى الخبر المركزي 500 سرير

مستشفى عنك 100 سرير

القصيم

3

مستشفى بريدة مع السكن 300 سرير

مستشفى النساء والولادة والأطفال بعنيزة 200 سرير

المركز الطبي التخصصي بمستشفى الملك فهد ببريدة 200 سرير

مكة المكرمة

3

مستشفى الولادة والأطفال بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة 400 سرير

مستشفى مكة المكرمة العام 100 سرير

مستشفى الجموم (لم يحدد)

المدينة المنورة

1

مستشفى الميقات بالمدينة المنورة 500 سرير

الجوف

مستشفى (لم يحدد) 300 سرير

الحدود الشمالية

1

برج طبي بمستشفى الولادة والأطفال برفحاء

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(لم تحدد السعة السريرية)

تبوك

1

مستشفى الولادة والأطفال بتبوك 100 سرير

الباحة

1

مستشفى المخواة 200 سرير

عسير

4

مستشفى ظهران الجنوب 200 سرير

مستشفى رجال ألمع مع السكن 200 سرير

مستشفى الصحة النفسية بأبها 200 سرير

مستشفى خميس مشيط المركزي مع السكن 400 سرير

جازان

5

المستشفى التخصصي بجازان 300 سرير

مستشفى النساء والولادة في جازان مع السكن 500 سرير

مستشفى الدرب مع السكن 300 سرير

إعادة تأهيل البرج الطبي بمستشفى جازان 200 سرير

مستشفى العارضة 200 سرير

نجران

(لم يحدد)

السعة السريرية 50 سريرا

مجموع المشاريع

22

السعة السريرية لكافة المشاريع 5650 سريرا