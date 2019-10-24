قبول الإنقاذ في المستشفيات التخصصية الأهلية

أكدت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج»، أن توجيهات عليا صدرت بقبول حالات إنقاذ الحياة في المستشفيات التخصصية الأهلية في أصعب الظروف وتقديم الخدمات الصحية الطارئة لها لضمان استقرار الحالة الصحية للمريض.

وبينت المصادر أن مركز 937 يعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع الحالات الموجهة للمستشفيات التخصصية ونقلها على فور السرعة إلى جميع مناطق المملكة لتقديم الرعاية الصحية الطارئة لها، وفي حال التعثر يكون خيار التحويل للمستشفيات التخصصية الأهلية متاحا مباشرة مع تحمل الوزارة كافة التكاليف العلاجية.

طلبات نقل

أوضحت المصادر، أن مركز صحة 937 قدم خلال الأسبوع الماضي 56617 استشارة طبية، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 197059 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 57989 استفسارا.

وأبانت الصحة أن المركز قام بحجز 71140 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال نفس الفترة، فيما تلقى 11091 بلاغا، وأنهى إجراء 222 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر.

شكاوى وملاحظات

يُقدم مركز صحة 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به الصحة، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

مركز 937

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أحد أهم المبادرات في الصحة

يهدف لتقديم الخدمات الطبية من أنحاء المملكة

يقوم على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ

يقيم أداء المناطق في إغلاق البلاغات

تحديد مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة

ينشر التقييم بشكل أسبوعي