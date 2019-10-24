اتفاقيتان للقضاء على حمى الضنك

ويأتي هذا التعاون ضمن إطار الشراكة البحثية بين مدينة الملك عبد العزيز ومنظمة الكومونولث للبحوث العلمية والصناعية الأسترالية (CSIRO)، التي تهدف إلى توطين وتطوير تقنيات المكافحة الحيوية.
وتسعى المدينة من خلال هذا التعاون للقضاء على حمى الضنك باستخدام تقنيات المكافحة الحيوية (بكتيريا الفولباخيا)، وتعمل المدينة على توطين التقنية الحديثة، وتقوم بالتعاون مع أمانة جدة على تجهيز مختبرات متخصصة في مجال الرصد الوبائي والحشري والبيئي والسيطرة على الأمراض المعدية المنقولة بالبعوض.
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