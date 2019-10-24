محمد بن ناصر يبحث احتياجات ضمد وتنفيذ المشروعات

أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر على أهمية الدور التكاملي بين مجلس المنطقة والمجلسين البلدي والمحلي بكل محافظة للرفع باحتياجات المحافظات والمراكز التابعة لها، بما يضمن تحديد الاحتياجات وفق آليات وخطط تضمن تنفيذ المشروعات وفق الخطط الزمنية والأوليات المحددة، مشيرا إلى عقد جلسة المجلس بمحافظة ضمد للاجتماع بأعضاء المجلسين المحلي والبلدي والمشايخ والشباب لتبادل الآراء المختلفة واستعراض العوائق والسلبيات لتجاوزها، سعيا للوصول إلى التنمية المتوازنة في جميع المحافظات. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمحافظة ضمد، وكان أمير جازان رأس مجلس المنطقة أمس في المحافظة على هامش جدول زيارته التفقدية. وشدد أمير المنطقة على ضرورة تنفيذ المشروعات بالسرعة والجودة المطلوبة، حاثّا المسؤولين إلى مزيد من العمل الجاد والمخلص.

جدول أعمال

أوضح الأمين العام لمجلس منطقة جازان المهندس عبدالرحمن عبدالحق، أن المجلس بحث خلال الجلسة جميع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتضمن مناقشة وبحث احتياجات محافظة ضمد والمراكز والقرى التابعة لها في المجالات التعليمية والصحية والمياه والكهرباء وغيرها من المجالات، إضافة إلى جملة من الموضوعات المتعلقة باحتياجات المحافظة، حيث استمع الجميع إلى توجيهات أمير منطقة جازان حيالها.

توصيات المجلس

بين عبدالحق، أن المجلس استعرض في ختام الجلسة التوصيات التي تم التوصل إليها في دورته الحالية ومنها بحث السبل الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية فيما يخص خطة التشغيل والتجهيز لمستشفى التخصصي ومستشفى جازان العام ومستشفى النساء والولادة بالمنطقة، والطرق، خاصة في المحافظات الجبلية وزيادة السعة الاستيعابية للركاب والسيارات لعبارات فرسان، وتأمين الجزء المنتهي من الطريق الساحلي بوسائل السلامة وأجهزة ضبط السرعة، وإيجاد المواقع المخصصة للنقل العام بالمنطقة من قبل الأمانة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد مشروع النقل العام بالمنطقة إلى جانب عدد من التوصيات ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والزراعية.

تدشين عدد من المشاريع

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وضع أمير جازان حجر الأساس ودشن عددا من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف المجالات، والتي تصل تكلفتها أكثر من 474 مليون ريال وذلك ضمن الجوالات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة. ووقف خلال الجولة على سير العمل ببعض المشروعات التابعة لعدد من الجهات في مجالات التعليم والمياه والإسكان والرياضة والدفاع المدني وغيرها من المجالات ذات العلاقة بخدمة المواطن والمقيم بالمحافظة، مستمعا لشرح مماثل من مديري الجهات ذات العلاقة عن تلك المشروعات.

لقاء المشايخ والأهالي

التقى أمير جازان مشايخ وأهالي محافظة ضمد، وأعرب في بداية اللقاء عن سعادته بزيارة محافظة ضمد، وتم خلال اللقاء بحث احتياجات محافظة ضمد من المشروعات الخدمية وعدد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمع الجميع لتوجيهاته حيالها. وأشار خلال اللقاء إلى ما تنعم به بلادنا العزيزة من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش -بفضل الله- ثم بالتمسك بكتابه وسنة رسوله الكريم، مشددا على عظم وأهمية الأمانة والمسؤولية الملقاة على الجميع في رعاية وحفظ أمن دوت الخليج والمواطن والحفاظ على مكتسباته ومقدراته وصد الحاسدين ورد كيد الكائدين في نحورهم، من خلال التعاون وتضافر الجهود بين المواطن والمسؤول والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعادات وتقاليد دوت الخليج العزيز.

أهمية التعاون

وجه أمير منطقة جازان الجميع من مواطنين ومديري الإدارات الحكومية بأهمية التعاون في كل ما من شأنه تنفيذ المشروعات التنموية وتذليل كل ما يعترض تنفيذها إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، سائلا الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه لما فيه الخير والفائدة ويحقق الصالح العام. وكان أمير المنطقة قام أمس بجولة ميدانية على العديد من المشروعات التنموية والخدمية والبلدية المنفذة التي تحت التنفيذ بمحافظة ضمد. حضر الجولة مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، ومحافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، وعدد من المسؤولين.