تدريب 25 فتاة بأبوعريش

بدأت فعاليات المرحلة الثالثة من البرنامج المتخصص لتأهيل 50 يتيماً ويتيمة، الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، وذلك بقاعة التدريب النسائي باللجنة. وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن 25 فتاة شاركن في دورة متخصصة في الحاسب الآلي وسرعة الطباعة، حيث تشمل الدورة التي تستمر 15 يومًا، محاور تدريبية عن الحاسب الآلي واستخداماته في الأعمال المكتبية، إلى جانب التعريف والتدريب على أحدث برامج وتقنيات الحاسب الآلي، فضلا عن العمل على تأهيل المتدربات على احتراف الكتابة على لوحة المفاتيح، والطباعة بسرعة ودقة.



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