تدشين ملتقى الطاقة النظيفة بأبها

افتتح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أمس، ملتقى الطاقة النظيفة في دورته الثالثة بمدينة أبها، الذي تنظمه الشركة السعودية للكهرباء، بعنوان «الطاقة النظيفة والفرص الواعدة»، الذي يستمر يومين، وسط حضور المختصين والخبراء والمسؤولين في مجال الطاقة النظيفة من داخل المملكة وخارجها. وأبان أمير منطقة عسير أن أهمية الملتقى تكمن في أن موضوع المؤتمر ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي يسير الجميع على نهجها، ونوه بما تزخر به منطقة عسير من مشروعات كبيرة للطاقة الكهربائية، مثنيا على جهود الشركة قائلا «لدينا مشروعات كهربائية كبيرة ومحطات توليد ومولدات متحركة تم إنشاؤها وتشغيلها ونقلها في وقت قياسي».



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