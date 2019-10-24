تركي بن طلال يدشن مشاريع المراكز الشبابية بظهران الجنوب

دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الأربعاء، عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة ورشة «مشاريع المراكز الشبابية» التي نظمتها بلدية ظهران الجنوب بمقر مركز الاحتفالات وسط المحافظة. وأكد أمير منطقة عسير في كلمته للمشاركين على أهمية هذه الورشة ومخرجاتها لما يعود على شباب وفتيات المحافظة بمختلف مراحلهم العمرية بالنفع والفائدة، مبينا أن فكرة هذه الورشة ستنفذ في جميع محافظات منطقة عسير. وبدأت الورشة التي حضرها محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح وأكثر من 150 مدعوّاً من المتخصصين والمهتمين بمشاريع الشباب، وطلاب وطالبات الجامعة والتعليم العام، وأدارها عميد كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب الدكتور مسفر الوادعي، بورقة عمل اشتملت عدة محاور أهمها الخدمات والبرامج التي سيقدمها المركز الشبابي وإدارة المركز الشبابي والإشراف عليه، والأفكار التصميمية للمركز ومدى ملاءمتها لشباب وشابات المحافظة. وكشف الوادعي أن هذه الورشة التي تنظمها بلدية ظهران الجنوب تعد الأولى على مستوى محافظات منطقة عسير، وأن عدد المشاركين في الاستبيان الإلكتروني الذي طرح قبل انعقاد الورشة بعدة أيام والذين شاركوا في وضع ورقة العمل بلغ 672 مشاركًا. بدوره أكد المشرف العام على الورشة رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض بن سعيد آل سياف أن الورشة تأتي ضمن حزمة مشاريع المشهد الحضري التي أطلقها الأمير تركي بن طلال. وقال آل سياف: إن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وجه بلدية محافظة ظهران الجنوب بتنفيذ ورشة العمل عن المراكز الشبابية، وهي أحد محاور المشهد الحضري. وأضاف: إن مخرجات الورشة ركزت على التوصل إلى أبرز الخدمات والبرامج التي سيقدمها المشروع وتحديد الفئات العمرية المستفيدة من المركز، والتوصل إلى أفضل خمسة أفكار تصميمية للمركز والانتهاء من الاستبيان الإلكتروني وتحليله ضمن تقرير مفصل. بدوره كشف عضو المجلس البلدي بظهران الجنوب سعيد ملفي القاضي خلال مشاركته أن المجلس البلدي، وبالتعاون مع بلدية المحافظة، قد حدد موقع مشروع المركز الشبابي بجوار حديقة الخيمة وفق توجيهات أمير المنطقة.



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