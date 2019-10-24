محمد بن عبدالعزيز يطلع على برامج السهي

استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس المجلس البلدي بمركز السهي بمحافظة صامطة إسماعيل يحيى الصميلي، ورئيس بلدية السهي ثامر محمد المالكي، وأعضاء المجلس البلدي بمركز السهي.

وشدد نائب أمير المنطقة على أهمية المجالس البلدية في متابعة احتياجات الأهالي والرفع بملاحظاتهم أولا بأول وإيصالها لذوي الاختصاص، مؤكدا على ضرورة العمل على تنفيذ المشاريع ومباشرة البلاغات التي ترد من المواطنين وسرعة إنهائها، ووضع الحلول الكفيلة بإنهاء الملاحظات والشكاوى لا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لكافة المستفيدين.

واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز الموضوعات والمشروعات التنموية بالمركز، ومنها رفع فئة بلدية السهي إلى فئة أعلى ومناقشة مشاريع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ مركز السهي وما يعترض تنفيذها.