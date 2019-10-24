فيصل بن مشعل: تسخير الإمكانات لخدمة ذوي الإعاقة

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن كل مشروع تنموي خادم لأبناء هذا دوت الخليج وخاصة أبناءنا من ذوي الإعاقة هو واجب إنساني يعكس قيمة اجتماعية نبيلة ومؤشرا صادقا على وعي ورقي الأمم، منوها بحرص الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على تسخير كافة الإمكانات المادية والعلمية والفنية والبشرية لخدمة هذه الفئة الغالية، مشيدا بمبادرة مجموعة الأنصاري، مشيرا على أن رؤية المملكة 2030 عكست مفهوم ذلك الاهتمام لأبنائنا من ذوي الإعاقة عبر تعزيز دورهم ودمجهم وتأهليهم، سائلا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم. جاء ذلك خلال ترؤسه أمس، اجتماع إنشاء مشروع مركز إنساني لدمج أطفال التوحد ومتلازمة داون وذوي الإعاقة بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان. واطلع أمير القصيم على تفاصيل مشروع مركز دمج لأطفال التوحد وذوي الإعاقة.



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