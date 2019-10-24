صلاة الميت على الشهيد عسيري

أدى مدير الشؤون الأمنية بمحافظة محايل أحمد آل ملحم، عقب صلاة عصر أمس، بحضور وكيل مركز قنا بندر محمد الفاهمي بالجامع الكبير في مركز قنا التابع لمحافظة محايل، صلاة الميت على شهيد الواجب علي محمد هادي عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعا عن دينه ووطنه. وعقب الصلاة نقل مدير الشؤون الأمنية تعازي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لوالد وذوي الشهيد، وتعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير، سائلا الله -عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



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