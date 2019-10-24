السعودية اليوم / "البلدية والقروية" تشارك في الاجتماع الـ 22 لوزراء الشؤون البلدية الخليجيين



مسقط 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

شارك وفد من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاجتماع الـ 22 للوزراء المعنيين بشؤون بلديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية (مسقط)، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المُعدّ من الأمانة العامة لدول

ورأس وفد المملكة نيابة عن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية عضو لجنة كبار المسئولين ببلديات دول المجلس المستشار بالوزارة أحمد بن عبدالرحمن الحميدي، وعدد من منسوبي الوزارة المختصين في المجال البلدي.

وتوصل المجتمعون إلى العديد من التوصيات والقرارات الهادفة لخدمة العمل البلدي الخليجي المشترك.

// انتهى //

01:23ت م

0344



مسقط 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واسشارك وفد من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاجتماع الـ 22 للوزراء المعنيين بشؤون بلديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية (مسقط)، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المُعدّ من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ورأس وفد المملكة نيابة عن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية عضو لجنة كبار المسئولين ببلديات دول المجلس المستشار بالوزارة أحمد بن عبدالرحمن الحميدي، وعدد من منسوبي الوزارة المختصين في المجال البلدي.وتوصل المجتمعون إلى العديد من التوصيات والقرارات الهادفة لخدمة العمل البلدي الخليجي المشترك.// انتهى //01:23ت م0344

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