السعودية اليوم / اختتام أعمال منتدى الشباب الأفارقة الثاني المتخصصين في المياه بالقاهرة



القاهرة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت اليوم بالقاهرة أعمال منتدى الشباب الأفارقة الثاني المتخصصين في المياه، والمقام على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه، والذي نظمته مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية بالهيئة الدولية للري والصرف، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية والشركاء من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، والبنك الإسلامي، وبعض الشركات الصينية، والأكاديمية الصينية للعلوم.

واشتمل اليوم الثالث على جلسة فنية تدريبية حول التكنولوجيات المتقدمة في الري، وجلستين فنيتين حول آثار التغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية، وكيفية الحصول على البيانات المتعلقة بالتغيرات المناخية ونتائج المحاكاة باستخدام النموذج الإقليمي "ريكار" (المبادرة الإقليمية لتقييم أثر تغير المناخ على الموارد المائية وقابلية التأثر الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية) وكيفية تقليل التأثيرات والتكيف مع التغيرات المناخية.

وانتهت الأنشطة بالجلسة الختامية للمنتدى، بجلسة تشاورية حول نتائج المشاركة في المنتدى، ثم كلمة ختامية من رئيس مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية.

// انتهى //

01:11ت م

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