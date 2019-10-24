حالة الطلب مكتمل مع رفض المرفقات.. حساب المواطن يعلق

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل برنامج حساب متابعات الخليج 365، مع شكوى مستفيد تظهر له رسالة “الطلب مكتمل مع رفض المرفقات”، حيث لم يتمكن من إتمام عملية التسجيل للحصول على الدعم.

Advertisements

ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365، بتغريدة عبر حساب خدمة العملاء: “أهلًا بك، يعتبر طلبك مكتمل مع مرفقات مرفوضة، الرجاء الدخول للبوابة (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات) وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.