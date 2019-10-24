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2019-10-24 أيهما أخطر على القلب ارتفاع الكلسترول أم مرض السكري؟ متابعات الخليج 365 - الرياض حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة ارتفاع الكلسترول ومرض السكري على صحة القلب. وقال النمر، ردًّا على سؤال “أيهما أخطر على القلب ارتفاع الكلسترول أم مرض السكري؟”: Advertisements ١. كلاهما ارتفاع الكلسترول الضار وعدم التحكم بالسكري يضر القلب. ٢. ارتفاع الكلسترول الضار (نسبيًّا) أشد ضررًا على شرايين القلب من عدم التحكم بالسكري. ٣. كلاهما يؤثر على الآخر ويتأثر به.







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