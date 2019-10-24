، إغلاق 20 منشأة سياحية بالباحة 4 منها نهائياً بخروجهم من سوق الإيواء ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع التعهد بعدم ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة

أغلق فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الحكومية ذات العلاقة بالباحة 20 منشأة، أربع منها إغلاق نهائي، بخروجهم من سوق الإيواء السياحي، والتعهد بعدم ممارسة نشاط الإيواء السياحي بدون التراخيص اللازمة.

حيث رُصدت في مجملها تزاول نشاط الإيواء السياحي قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في مخالفة لنظام لائحة هيئة السياحة والتي تم ضبط مخالفات عليها في مستوى جودة الخدمات، فتم إغلاق التيار الكهربائي على تلك المنشآت، بعد منح مهلة 72 ساعة للملاك لتلك المنشآت السياحية للإخلاء، وتم تركيب ملصقات تحذيرية للنزلاء وبعد ذلك تم تنفيذ القرار بالإغلاق.

كما تم تشكيل فريق عمل ميداني من جهات حكومية عدة يتولى الفريق الوقوف ميدانياً على جميع المنشآت غير المرخصة لتحديد أسباب تعثر التراخيص لتلك المنشآت، وتم منح المستثمرين مهلة لتصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وبعد انتهاء المهلة تم رفع تقرير مفصل لإمارة المنطقة.

وعلمت "الخليج 365" أن أبرز المخالفات التي رصدها الفريق الميداني تتمثل في عدم الحصول على تراخيص لممارسة النشاط من قبل الدفاع المدني أو أمانة المنطقة، أو تسجيل النزلاء في شموس الأمني، أو رخصة تشغيل من هيئة السياحة ووجود عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل تقوم بإدارة المنشآت.



ويأتي ذلك حرصاً من هيئة السياحة على جودة الخدمات الفندقية والوحدات السكنية وإتاحة الفرصة للاستثمار في السوق بالشكل النظامي أو الخروج من السوق لغير القادر على تقديم الخدمات بمعايير وتصنيف وتراخيص الإيواء السياحي.

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