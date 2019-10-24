، "آل جابر" يلتقي مبعوث السويد باليمن ويناقش معه مستجدات الأوضاع ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى محمد بن سعيد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في الرياض، أمس الأربعاء مبعوث مملكة السويد للأزمة في اليمن السفير "بيتر سمينبي".

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. كما جرى بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في ضوء الأحداث والتطورات الأخيرة.اليمن السفارة السعودية وزارة الخارجية سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر