شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الأمير فيصل بن فرحان في أول تصريح له؟ والان مع التفاصيل

تقدم الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في أول تصريح له بعد تعيينه وزيرًا للخارجية السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بشكر الملك سلمان بن عبد العزيز، ووليَّ العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء 23 أكتوبر، أوامر ملكية تضمنت تعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية خلفًا لإبراهيم العساف الذي تم تعيينه وزير دولة عضوًا بمجلس الوزراء.

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وعبّر فيصل بن فرحان في بيان نشرته الخارجية السعودية عبر حسابها على ”تويتر“، عن ”شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بالمناسبة“.

كما شكر وزير الخارجية السعودية الجديد، وفقًا للبيان سلفه إبراهيم العساف، على ما بذله من جهود خلال عمله في وزارة الخارجية، وقدم له التهنئة بمنصبه الجديد.

وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وهو عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ أكتوبر 2017.