شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية لوزير الخارجية السعودي الجديد.. بروفايل والان مع التفاصيل

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أمرًا ملكيًا بإعفاء إبراهيم العساف من منصب وزير الخارجية، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان خلفًا له.

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، كان يشغل منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وهو من مواليد العام 1974.

وغداة تعيينه سفيرًا في برلين كشف الأمير السعودي أنه ولد في ألمانيا؛ إذ خاطب حينها متابعيه على تويتر باللغة الألمانية قائلًا: ”هذه المهمة خاصة جدًا بالنسبة لي؛ لأن ألمانيا البلد الذي ولدت فيه“.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة للأمير أنه يتحدث اللغتين الألمانية والإنجليزية بطلاقة، كما أنها تظهره كمتحدث سياسي بارع، خلال مشاركاته في مراكز بحوث ووسائل إعلام غربية.

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والأمير فيصل هو عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ أكتوبر 2017.

وفي العام 2017 أيضًا عُين الأمير فيصل مستشارًا في وزارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.

وإلى جانب شغله منصب مستشار في الديوان الملكي، شغل الأمير فيصل بن فرحان منصب رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران.



