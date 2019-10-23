عبدالله الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي برتبة وزير.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في أغسطس/آب 2019، أمرا ملكيا بإنشاء هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن الأمر الملكي أن يكون أعضاء مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على النحو الآتي: وزير الداخلية، ومستشار الأمن الوطني، ووزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزير الاقتصاد والتخطيط، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة.

وتقلد الدكتور عبدالله الغامدي الرئيس الجديد للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي العديد من المناصب، كان آخرها تعيينه مديرا لمركز المعلومات الوطني بالسعودية في أغسطس/آب 2019، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وحصل الدكتور الغامدي على درجة الدكتوراه عام 1997 بامتياز في مجال هندسة البرمجيات من جامعة شفيلد بالمملكة المتحدة، وشهادة دراسات ما بعد الدكتوراه في 2004م من جامعة أوتاوا بكندا.

كما عمل أستاذا زائرا في هندسة برمجيات القيادة والسيطرة بجامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة عام 2011.

وحصل في عام 2011 على درجة الأستاذية كأول سعودي يحقق ذلك في مجال هندسة البرمجيات.



وأسس الدكتور الغامدي قسم هندسة البرمجيات بالجامعة عام 2008 كأول قسم هندسي بالمملكة يضم طلابا وطالبات لمرحلتي البكالوريوس والماجستير ورئيس القسم منذ إنشائه إلى عام 2015.

كما أسس مركز القيادة والسيطرة للأنظمة المتقدمة عام 2010 (مركز ذكاء حاليا) كثاني مركز متخصص عالميا ليصبح بوابة لنقل التقنية وتوطينها في مجال الأنظمة الحاسوبية المعقدة والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال والبيانات الضخمة والروبوتية والواقع الافتراضي والمعزز وتقديم الدراسات والبحوث والاستشارات للجهات العسكرية والصناعية والمدنية في هذا المجال.

قام بنشر أكثر من 100 بحث علمي محكم في المجالات العلمية والمؤتمرات العالمية وتأليف عدد من الكتب وتسجيل عدد من براءات اختراع.

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يمتلك الغامدي خبرة أكاديمية وتطبيقية واسعة في مجال هندسة البرمجيات وأمن المعلومات، حيث عمل أستاذا بقسم هندسة البرمجيات ودرس وأشرف على العديد من رسائل ومشاريع الماجستير والدكتوراه.

كما عمل مستشارا وخبير برمجيات لدى قطاعات عدة حكومية وخاصة لنقل التقنية وتوطينها في مجالات تطوير وهندسة البرمجيات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال.

وتولى الدكتور عبدالله الغامدي رئاسة مناصب عدة هي :

- رئيس مجلس إدارة مركز الاتصالات الآمنة, بمركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

- رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وقبلها نائب رئيس المجلس.

- رئيس فريق استراتيجية مركز المعلومات الوطني.

- رئيس فريق صياغة مقترح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

- رئيس مجلس إدارة مركز الدراسات المتقدمة للذكاء الاصطناعي (ذكاء).

- رئيس مجلس إدارة مركز التميز لأمن المعلومات.

- عضو مجلس إدارة مركز التواصل والاستشراف المعرفي بالديوان الملكي.

- عضو مجلس إدارة مدارس مسك.

- مساعد المشرف العام للتعاملات الرقمية بمركز التواصل والاستشراف المعرفي.