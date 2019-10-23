شاهد بالصور.. زوار وجماهير موسم الرياض.. لحظات من البهجة والسعادة

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، للإقبال الجماهيري من المواطنين والزوار والسياح لفعاليات موسم الرياض.

ووثقت الصور، لحظات البهجة والسعادة على محيا الجميع أطفال وكبار وصغار وشباب ونساء وشيوخ، في مشاهد تعكس التطور الذي تشهده المملكة في كافة المجالات.

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وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والتي من شأنها أن تجعل الرياض محط أنظار العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.

هذا وتستقبل وجهات “موسم الرياض” متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.

وتؤكد هذه الفعاليات والمسيرة الكرنفالية لبوليفارد موسم الرياض، على قدرة أبناء المملكة على الإنجاز والإبهار، بأعلى مستوى وفي وقت قياسي؛ مما يؤكد على إصرار السعوديين على تبوّؤ مكانة مرموقة في صناعة الترفيه؛ ليس فقط إقليميًّا بل حتى على مستوى العالم.