رسميًّا.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن منع الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية.

وأوضحت الوزارة في تغريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، أنها اتخذت هذا القرار من أجل صحة الأطفال.

وقالت وزارة الصحة: “إنه تم منع هذا المنتج؛ لكون الفول السوداني من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال”.







