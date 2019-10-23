رسميًّا.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية

شكرا لقرائتكم رسميًّا.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رسميًّا.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن منع الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية.
وأوضحت الوزارة في تغريدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، أنها اتخذت هذا القرار من أجل صحة الأطفال.
وقالت وزارة الصحة: “إنه تم منع هذا المنتج؛ لكون الفول السوداني من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال”.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًّا.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.