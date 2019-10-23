محطات في مسيرة وزير الخارجية فيصل بن فرحان.. ومغردون: هنيئًا ثقة القيادة

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًّا يقضي بتعيين سفير المملكة في ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية، خلفًا للدكتور إبراهيم العساف.

ولد الوزير فيصل بن فرحان عام 1974م، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصيانة والتشغيل في عام 1996م وحتى 1998م، قضى 12 عامًا بشركة السلام للطائرات بدأها كنائب لرئيس مجلس الإدارة ومن ثم عين رئيسًا للمجلس وذلك منذ عام 2001م وحتى 2013م، وكان عضوًا بمجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية ورئيسًا للجنة التنفيذية عام 2017م.

Advertisements

شغل الوزير فيصل بن فرحان منصب مستشار بوزارة الخارجية فيما مضى، وكبير المستشارين في سفارة المملكة في واشنطن سابقًا، وتم تعيينه كسفير لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في تاريخ 10 فبراير 2019م وحتى 23 أكتوبر 2019م.

وعلق د. خالد آل سعود على هذا الأمر الملكي بقوله : “أُبارك لسمو أخي فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود ثقة ولاة الأمر بتعيينه وزيرًا للخارجية، وهو- بعون الله وتوفيقه- أهل وكُفء لهذا الشرف…”.

وغرد منذر آل الشيخ مبارك بقوله: “نسأل الله التوفيق والإعانة لوزير الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونبارك له ثقة القيادة، مسيرة طويلة في الدفاع عن الوطن وبلغات عديدة يستذكرها الجميع”.

وقال عبدالرحمن اللاحم في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مبروك للأمير فيصل بن فرحان آل سعود هذه الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للخارجية، الأمير فيصل فيه أشياء جميلة من حيث التعليم العالي والثقافة الواسعة، إلّا أن الميزة الأبرز أنه ذكي جدًّا جدًّا جدًّا”.