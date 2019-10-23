شكرا لقرائتكم بالصور.. معرض الألعاب بموسم الرياض .. خيال يفوق الوصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-23 بالصور.. معرض الألعاب بموسم الرياض .. خيال يفوق الوصف متابعات الخليج 365 - الرياض نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لمعرض الألعاب المقرر افتتاحه غدًا الخميس. Advertisements وعلق آل الشيخ بقوله: “معرض الألعاب غدًا لا يفوتكم صدقوني خيال، لكل الأطفال في الرياض، الوعد المعرض”.







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