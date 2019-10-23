شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فرحان.. سياسي الظروف الصعبة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
جاء الأمر ملكي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية، تأكيداً للجهود السياسية والدولية الناجحة التي نفذها خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها توليه منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ 10 فبراير 2019.
وشغل الأمير فيصل بن فرحان منصب كبير المستشارين في سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران، ومستشاراً في الديوان الملكي، وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية منذ أكتوبر 2017.
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