بأمر الملك.. فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية والجاسر للنقل

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء)، أوامر ملكية قضت بإعفاء وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف من منصبه وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية، وإعفاء وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر مكانه. وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء)، أوامر ملكية قضت بإعفاء وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف من منصبه وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية، وإعفاء وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر مكانه. وتضمنت الأوامر الملكية تعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير، وصالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً له بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.

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