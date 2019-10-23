، "الهلال" و"أوراوا".. نهائي أبطال آسيا 2017 يتكرر ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه (1-0) على مضيفه قوانجتشو إيفرجراند الصيني اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.
كان أوراوا فاز على قوانجتشو (2-0) ذهابًا في اليابان قبل 3 أسابيع، ليقتنص بطاقة التأهل للنهائي عن جدارة واستحقاق ويضرب موعدًا مع الهلال، الذي اجتاز عقبة السد القطري.
تقمص شينزو كوروكي، دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق الياباني الوحيد في الدقيقة (50).
ومن المقرر أن تجرى مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا بالرياض في 9 نوفمبر المقبل، على أن يقام لقاء العودة باليابان في 24 من الشهر نفسه.
يُذكر أن هذا هو النهائي الثاني الذي يجرى بين الهلال وأوراوا خلال النسخ الثلاث الأخيرة للبطولة؛ حيث الخليج 365 والتقيا في نهائي نسخة المسابقة عام 2017، والتي حسمها الفريق الياباني لمصلحته بتعادله (1-1) ذهابًا في السعودية، وفوزه (1-0) باليابان.الهلال أوراوا دوري أبطال آسيا
"الهلال" و"أوراوا".. نهائي أبطال آسيا 2017 يتكررصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-23
تأهل فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه (1-0) على مضيفه قوانجتشو إيفرجراند الصيني اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.
كان أوراوا فاز على قوانجتشو (2-0) ذهابًا في اليابان قبل 3 أسابيع، ليقتنص بطاقة التأهل للنهائي عن جدارة واستحقاق ويضرب موعدًا مع الهلال، الذي اجتاز عقبة السد القطري.
تقمص شينزو كوروكي، دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق الياباني الوحيد في الدقيقة (50).
ومن المقرر أن تجرى مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا بالرياض في 9 نوفمبر المقبل، على أن يقام لقاء العودة باليابان في 24 من الشهر نفسه.
يُذكر أن هذا هو النهائي الثاني الذي يجرى بين الهلال وأوراوا خلال النسخ الثلاث الأخيرة للبطولة؛ حيث الخليج 365 والتقيا في نهائي نسخة المسابقة عام 2017، والتي حسمها الفريق الياباني لمصلحته بتعادله (1-1) ذهابًا في السعودية، وفوزه (1-0) باليابان.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
09:27 PM
تأهل فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، عقب فوزه (1-0) على مضيفه قوانجتشو إيفرجراند الصيني اليوم الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي للمسابقة القارية.
كان أوراوا فاز على قوانجتشو (2-0) ذهابًا في اليابان قبل 3 أسابيع، ليقتنص بطاقة التأهل للنهائي عن جدارة واستحقاق ويضرب موعدًا مع الهلال، الذي اجتاز عقبة السد القطري.
تقمص شينزو كوروكي، دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف الفريق الياباني الوحيد في الدقيقة (50).
ومن المقرر أن تجرى مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا بالرياض في 9 نوفمبر المقبل، على أن يقام لقاء العودة باليابان في 24 من الشهر نفسه.
يُذكر أن هذا هو النهائي الثاني الذي يجرى بين الهلال وأوراوا خلال النسخ الثلاث الأخيرة للبطولة؛ حيث الخليج 365 والتقيا في نهائي نسخة المسابقة عام 2017، والتي حسمها الفريق الياباني لمصلحته بتعادله (1-1) ذهابًا في السعودية، وفوزه (1-0) باليابان.
، "الهلال" و"أوراوا".. نهائي أبطال آسيا 2017 يتكرر ،
المصدر : الخليج 365
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