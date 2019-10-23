، رغم النقص.. الاتحاد يكسب الوصل في ثمن نهائي كأس محمد السادس ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الاتحاد في أن يحسم مواجهته مع الوصل الإماراتي بفوز ثمين رغم النقص العددي في صفوفه من بداية الشوط الثاني بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية لحساب منافسات ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال لكرة القدم.

بدأت المباراة بإيقاع لعب سريع ومحاولات متبادلة من الجانبين، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على أي من المرميين في الدقائق الأولى مع أفضلية للاتحاد الذي تفوق على مضيفه بالأداء والنتيجة لينهي الشوط الأول لمصلحته.

أتى التهديد الأول لأصحاب الضيافة على مرمى الاتحاد في الدقيقة 11 من تصويبة للمحترف البرازيلي فابيو ليما من ركلة حرة لم ترتق إلى مستوى الخطورة حيث وجدت فواز القرني في طريقها.

بعدها فرض الاتحاد إيقاعه على مجريات اللعب وهو ما سمح له بالتقدم بالنتيجة بالدقيقة 24 حينما توغل عبدالعزيز البيشي من الرواق الأيمن قبل أن يمرر تمريرة بينية إلى البرازيلي رومارينيو الذي استغل التمركز الخاطئ لدفاع أصحاب الضيافة، ليواجه المرمى ويسدد كرة قوية استقرت في سقف المرمى معلنة عن هدف التقدم للاتحاد.

محاولة الوصل بالعودة لأجواء اللقاء كانت خجولة ولم تصل لمرحلة التسجيل باستثناء تصويبة فابيو ليما من ركلة حرة ثابتة كان لها فواز القرني بالمرصاد (40) اقترب الاتحاد من تعزيز تقدمه لولا رعونة جابريل ايمليانو التي وصلته كرة على المقاس أمام المرمى بعيداً عن أعين المدافعين لكنه تسرع بالتسديد لتمر كرته على بعد سنتميترات قليلة عن شباك محمد اللوغاتي (42).

تمكن فريق الوصل من إدراك التعادل بعد مرور 6 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني عن طريق ويلتيون موراي مستغلاً خطأ دفاعياً من لاعبي الاتحاد ليتابع عرضية فابيو اليماو في شباك فواز القرني.

ازدادت أوضاع الاتحاد تعقيداً بعد أن أكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعد طرد سعود عبدالحميد لحصوله على إنذار ثان ليجد مدرب الفريق محمد العبدلي نفسه مضطراً إلى إجراء تعديل على تشكيلته.

حاول أصحاب الضيافة استغلال حالة الإرباك لدى لاعبي الاتحاد ليشنوا عدة هجمات حيث كان قريباً من التسجيل في الدقيقة 58 برأسية المزعج فابيو اليما التي ردها القائم في المرة الأولى لتعود الكرة مجدداً إلى حمد البلوشي الذي بدوره عكس كرة على رأس علي صالح لكن كرته مرت بجوار القائم.

ومن هجمة مرتدة كاد الاتحاد أن يباغت مضيفه بهدف التقدم بالدقيقة 73 حين توغل عبدالعزيز البيشي من الجهة اليمنى ومرر كرة مماثلة لتمريرة الهدف إلى رومارينيو الذي خطف الكرة من أمام الدفاع وواجه المرمى لكنه سدد خارج الخشبات الثلاثة مضيعاً على فريقه فرصة هدف محقق.

استطاع الاتحاد الحفاظ على الهدوء وتمكن حارسه من التصدي لمحاولات الفريق الإماراتي مع بعض المحاولات التي كان مصدرها رومارينيو من أجل إضافة الهدف الثاني وهو ما تحقق عن طريق النجم البرازيلي في الدقيقة الثانية من الوقت البديل محتسباً بدل ضائع مستغلاً تمريرة هارون كمارا ليودعها في شباك الوصل هدف التقدم.

وسيلتقي الفريقان مجدداً في لقاء العودة يوم 4 نوفمبر المقبل في مدينة جدة.

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