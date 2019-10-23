، "وقت اللياقة" ترعى ختام بطولة كاس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 185 لاعباً سعودياً

توج رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس أسامة الرميان، الفائزين ببطولة كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام، التي نظمها الاتحاد في نادي الرياض، واختتمت بمشاركة 185 لاعباً سعودياً، بحضور نائب الرئيس للتشغيل السيد مايك، ومدير العلاقات العامة علي القرني، ومدير الإدارة الرياضية، ومدير الانشطة الرياضية فضول عربي ، ومدير الإدارة الرياضية الدكتور محمد سالم.

وشملت منافسات البطولة التي رعتها "وقت اللياقة" على ثلاث فئات رئيسة: (كمال الأجسام – الفيزيك_ المسكلر فيزيك)، وتم من خلالها ترشيح لاعبي المنتخب السعوي لكمال الأجسام؛ للمنافسة في بطولة العالم التي ستقام في دولة الإمارات خلال الفترة من 5-10 نوفمبر المقبل.

وحصل أحمد مهدي على المركز الأول في وزن 60 كجم، وفي فئة وزن 65 كجم، حل أولاً نجيب برناوي، وفي وزن 70 كجم، نال نايف النمشان المركز الأول، فيما حقق محمد عبدالله التاروتي المركز الأول لوزن 75 كجم.

وفي وزن 80 كجم حقق المركز الأول علي جلي، وحقق حسن رضا المركز الأول لوزن 85 كجم، ولفئة وزن 90 كجم جاء سلمان عادل آل زاهر أولاً، ولفئة وزن 95 كجم جاء أحمد يحيى الجريبي في المركز الأول، ولفئة وزن+100 كجم حقق المركز الأول تيسر خلفان.

وفي فئة "المسكلر فيزيك"، حقق المركز الأول سلطان الشهري، ولنفس الفئة (طول 170 سم) جاء حميد الشاوي أولاً، ولفئة (طول 173 سم)، جاء أولاً مازن مباركي، ولفئة (طول 176 سم)، جاء أولاً أسامة مجلي، ولفئة طول (179 سم) جاء في المركز الأول محمد الزهراني.

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وفي ذات المنافسات (طول 182 سم)، حقق حمدان الغامدي المركز الأول، ولفئة (طول 182+ سم) حل أولاً أحمد عبدالله، فيما نال أحمد يحيى الجريبي لقب بطل أبطال بناء الأجسام، كما حقق حمدان الغامدي بطل أبطال فئة "الفيزيك".

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