، خبرة أكثر من 30 عامًا في إدارة الأعمال تقود "الجاسر" لوزارة النقل ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع شكره لمقام خادم الحرمين وولي العهد معربًا عن تقديره للثقة الملكية

رفع وزير النقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للنقل.

والجاسر متزوج، وأب لـخمسة أبناء وبنات، ويحمل الماجستير في إدارة الأعمال عام 1995م، وبكالوريوس في الهندسة الصناعية 1990م. وقد التحق على مدى حياته العملية بالعديد من الدورات التدريبية، الإدارية والتخصصية، منها:

- برنامج تدريب الـمصرفيين لبنك لويدز في المملكة المتحدة ـــ 1985م.

- برنامج التدريب الداخلي الائتماني لصندوق التنمية الصناعية السعودي ـــ 1991م.

- برنامج تدريبي مكثف لـمدة عام لدى بنك (تشيس منهاتن) في نيويورك ـــ 1992/ 1991م.

- برنامج تدريب إداري بجامعة كرانفيلد ببريطانيا ـــ 2002م.

- برنامج تدريب تنفيذي في إدارة الاتصالات بـمعهد "أنسياد" بفرنسا ـــ 2003م.

- برنامج الإدارة الـمتقدمة بجامعة هارفارد بالولايات الـمتحدة الأمريكية ـــ 2007م.

- برنامج الإدارة الـمتقدمة بجامعة أكسفورد ببريطانيا ـــ 2009م.

ويتمتع الـمهندس صالح بن ناصر الجاسر بخبرة ثرية، تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في مجال إدارة الأعمال، وقيادة الشركات والـمؤسسات الرائدة، وحاز خبرة مميزة في تصميم وتطبيق برامج تحول المؤسسات.

شغل المناصب الآتية:

المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وعضو مجلس إدارتها.

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "بحري".

المدير العام التنفيذي بشركة عبداللطيف جميل لقطاع "لكزس"، ثم لعمليات تويوتا.

المدير العام للشؤون الإعلامية وبرامج التسويق بشركة الاتصالات السعودية.

مساعد المدير العام بمصانع الجميح للمرطبات.

مدير مشاريع بصندوق التنمية الصناعية.

مشرف خدمات الفروع ببنك الجزيرة.

عضويات المجالس واللجان:

يشارك في رئاسة وعضوية عدد من المجالس واللجان الآتية:

رئيس مجلس مديري شركة طيران "أديل".

عضو مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الآياتا)، ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي (الآكو)، وعضو مجلس محافظي تحالف "سكايتيم".

عضو مجلس إدارة شركة خدمات الـملاحة الجوية السعودية (SANS).

عضو منظمة الـمديرين التنفيذيين الشباب ) YPO (.

عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف.وزارة النقل وزير النقل صالح الجاسر