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تعامل مستشفى الملك عبدالله ببيشة بنجاح مع حالة شاب إثر تعرضه لحادث مروري أدى إلى إصابته بكسر مع خلع بين الفقرتين الرابعة والخامسة وكان يعاني ضعفًا شديدًا في حركة الأقدام.
وتفصيلاً، قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية عاجلة وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة أدخل المريض غرفة العمليات الساعة الواحدة صباحًا، وتم عمل إجراء للخلع وتثبيت للفقرات، وبحمد الله تحسنت حالة المصاب من ناحية الحركة وعودته للمشي وهو بصحة جيدة وفي طور خروجه من المستشفى بمشيئة الله.
يُذكر أن المستشفى يعمل بسعة 345 سريرًا وهو المستشفى المرجعي لعدد 7 مستشفيات تابعة لصحة بيشة، إضافة إلى استقباله للحالات المحالة من مستشفى رنية العام.بيشة مستشفى الملك عبدالله ببيشة مستشفى رنية العام
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 11:19 PM
كان يعاني كسرًا مع خلع بين الفقرتين الرابعة والخامسة وضعفًا شديدًا في حركة الأقدام
تعامل مستشفى الملك عبدالله ببيشة بنجاح مع حالة شاب إثر تعرضه لحادث مروري أدى إلى إصابته بكسر مع خلع بين الفقرتين الرابعة والخامسة وكان يعاني ضعفًا شديدًا في حركة الأقدام.
وتفصيلاً، قرر الفريق الطبي المعالج إجراء عملية جراحية عاجلة وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة أدخل المريض غرفة العمليات الساعة الواحدة صباحًا، وتم عمل إجراء للخلع وتثبيت للفقرات، وبحمد الله تحسنت حالة المصاب من ناحية الحركة وعودته للمشي وهو بصحة جيدة وفي طور خروجه من المستشفى بمشيئة الله.
يُذكر أن المستشفى يعمل بسعة 345 سريرًا وهو المستشفى المرجعي لعدد 7 مستشفيات تابعة لصحة بيشة، إضافة إلى استقباله للحالات المحالة من مستشفى رنية العام.
، مستشفى الملك عبدالله ببيشة يجري جراحة لتثبيت الفقرات لمصاب في حادث مروري ،
المصدر : الخليج 365
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