محمد بن مسعود - الدمام - قالت إن السبب يعود لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال أعلنت وزارة الصحة منع الفول السوداني في جميع المدارس ‏الابتدائية، موضحةً أن ذلك بسبب كونه مسبباً للحساسية. وفي التفاصيل، نشرت وزارة الصحة تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيه: "منعنا الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال". وزارة الصحة الفول السوداني المدارس ‏الابتدائية وزارة الصحة الفول السوداني المدارس ‏الابتدائية 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 11:15 PM Advertisements قالت إن السبب يعود لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال بقرار وزارة الصحة.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية بقرار وزارة الصحة.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية أعلنت وزارة الصحة منع الفول السوداني في جميع المدارس ‏الابتدائية، موضحةً أن ذلك بسبب كونه مسبباً للحساسية. وفي التفاصيل، نشرت وزارة الصحة تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر قالت فيه: "منعنا الفول السوداني في جميع مدارس المرحلة الابتدائية وذلك لكونه من أشهر مسببات الحساسية لدى الأطفال". الكلمات المفتاحية ، بقرار وزارة الصحة.. منع الفول السوداني بجميع المدارس الابتدائية ،

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