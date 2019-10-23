عاجل: 7 أوامر ملكية يصدرها الملك سلمان اليوم أبرزها إعفاء إبراهيم العساف من منصبه وزير الخارجية

أوامر ملكية جديدة اليوم، أصدر منذ قليل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عدد من الأوامر الملكية، والتي جاء من أبرزها أمر أعفاء وزير الخارجية السعودية من منصبه، كوزير للخارجية السعودية، كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملك أخر قضى بتعين الأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية.
أعفاء العساف من منصبه
عبر بيان ملكي أصدره الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، أصدر اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز عدد من الأوامر الملكية:
الأمر الملكي الأول
تم إعفاء الوزير إبراهيم العساف من منصب وزير الخارجية وتعيينه عضواً بمجلس الوزراء السعودي.
الأمر الملكي الثاني
تعين الأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية.
الأمر الملكي الثالث
إعفاء وزير النقل الدكتور نبيل العامودي
الأمر الملكي الرابع
تعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزيراً للنقل.
الأوامر الملكية الجديدة بتاريخ اليوم 23- 10 -2019
اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ، عدد من الاوامر الملكية.
وتضمنت الأوامر :
– أعفاء معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.
– تعيين صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية.
– تعيين معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.
– اعفاء معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه.
– تعيين المهندس / صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.
– تعيين معالي الدكتور / عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.
– تعيين الأستاذ / صالح بن محمد بن ابراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية