عاجل: 7 أوامر ملكية يصدرها الملك سلمان اليوم أبرزها إعفاء إبراهيم العساف من منصبه وزير الخارجية

أوامر ملكية جديدة اليوم، أصدر منذ قليل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عدد من الأوامر الملكية، والتي جاء من أبرزها أمر أعفاء وزير الخارجية السعودية من منصبه، كوزير للخارجية السعودية، كما أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملك أخر قضى بتعين الأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية.

أعفاء العساف من منصبه

عبر بيان ملكي أصدره الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، أصدر اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز عدد من الأوامر الملكية:

الأمر الملكي الأول

تم إعفاء الوزير إبراهيم العساف من منصب وزير الخارجية وتعيينه عضواً بمجلس الوزراء السعودي.

الأمر الملكي الثاني

تعين الأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية.

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الأمر الملكي الثالث

إعفاء وزير النقل الدكتور نبيل العامودي

الأمر الملكي الرابع

تعيين المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزيراً للنقل.

الأوامر الملكية الجديدة بتاريخ اليوم 23- 10 -2019