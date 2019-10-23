حساب المواطن يوضح كيفية التقدم للحساب والأوراق المطلوبة وكافة التفاصيل

إذا كنت فرد مستقل يمكنك التقديم واليك التفاصيل كاملة الخاصة بالتقديم وكافة المستندات المطلوبة، وقد قام برنامج الدعم القومي السماح للأفراد بالتسجيل في هذا البرنامج للحصول على الدعم النقدي والذي يتراوح إلي مائة وتسعة ريال ولكن يشترط أن يكون سن المتقدم من ثمان عشر إلي أربعة وعشرون عاما ليتم إقباله في هذا الدعم ، كما عليه أيضا بتقديم المستندات المطلوبة لإثبات ملكيته.

حساب مواطن

وكم اعلن القائم الرسمي على هذا الحساب وهو الأستاذ السيد قحطاني بأنه قد تم دفع بالضبط لأربعة في المئة لأسر مستحقة لهذا الحساب وتم محاسبتهم علي مائة وتسعة ريال وهذا قد تم تنفيذه خلال شهر أغسطس التابع لهذه السنة سنة 2019 كما أعلن أيضا انه بعد الإحصائية لعدد المتقدمين وجد حوالي 8.7 مليون تابع أي بنسبة ستين في المائة وهؤلاء لا يستحقون هذا الحساب لعدم توفر الاستقلالية التي أعلنا عنه وأوجب من توافره في الشروط للتقدم لهذا الحساب ، كما أثبتت الإحصائية من وجود 1.5مليون شخص تقريبا أي بنسبة أربعين في المائة الذين اثبتوا استقلاليتهم والشروط التي تم تحديدها للقبول في هذا الحساب وهم الذين يستحقون هذا الحساب.

شروط الحصول على الدعم النقدي من هذا الحساب

أولا: أن تكون جنسية المتقدم للبرنامج سعودية وكما أن عملية القبض سعودية وهي الريال ولكن يستثنى اختلاف جنسية ابن أو ابنه الزوج أو الزوجة.

ثانيا: ألا يكون المتقدم للبرنامج وسبق وتم دخوله السجن مثلما يقولون لا تكون له شبهة.

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ثالثا : أن تكون إقامة المتقدم لهذا البرنامج هي السعودية ولا تكون له أي إقامة أخرى.

رابعا : أن يتم التأكد من صحة البيانات المتقدمة ولا يكون بها أي تلاعب.

خامسا : يتم تحديد مبلغ للأسرة وهذا على احتياجات الأسرة وعدد الأفراد بها.