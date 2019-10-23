من هو فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد ؟

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا، يقضي بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزيرا للخارجية، وإعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف من منصبه.

لا تتوفر معلومات كثيرة بشأن فيصل بن فرحان، لكن ابن عمه الأمير السعودي خالد بن فرحان، المعارض البارز المقيم في ألمانيا، قال إن "الأمير فيصل قضى أغلب وقته خارج المملكة وتعلم في الخارج وحصل على درجة الدكتوراة من الولايات المتحدة ويجيد الإنجليزية والألمانية، وهو مرتبط بشدة بالملك وولي عهده".

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطائرات، وعمل لفترة مستشاراً في الديوان الملكي السعودي.

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كما شغل منصب كبير مستشاري السفير السعودي بالولايات المتحدة، حيث أثيرت حوله شبهات بضلوعه في مخطط للإيقاع الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وفي مايلي نص الأمر الملكي:

صدرت اليوم أوامر ملكية فيما يلي نصوصها :

الرقم : أ / 104

التاريخ : 24 / 2 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعفى معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.

ثانياً : يعين صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود