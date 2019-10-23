عاجل #اوامر_ملكية … التفاصيل

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. أوامر ملكية لهذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩ وهي كالتالي :- ١- يعفى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه. ٢ – يعين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيرًا للخارجية. ٣ – يعفى نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه. Advertisements ٤ – يعين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل. ٥ – يعين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير. ٦ – يعين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة. ٧ – يعين الدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة. ٨ – يعين معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء. ٩ – يعين الأستاذ صالح بن محمد بن ابراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.





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