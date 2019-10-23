أوامر ملكية: فيصل بن فرحان للخارجية والجاسر للنقل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجموعة من الأوامر الملكية شملت تعيين وزيرين ورئيسا ونائبا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومديرا لمركز المعلومات الوطني ورئيسا لمكتب إدارة البيانات الوطنية. 1- إعفاء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه 2- تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية 3- تعيين الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء 4- إعفاء الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه 5- تعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيراً للنقل . Advertisements 6- تعيين الدكتور عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيساً للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير 7- تعيين الأستاذ صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائباً لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة 8- تعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة 9- تعيين الدكتور طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيساً لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة



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