السعودية اليوم / بدء أعمال الدورة الـ 31 لمجلس وزراء البيئة العرب غدًا بالقاهرة



القاهرة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

تعقد غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة الـ 31 لمجلس وزراء البيئة العرب برئاسة ليبيا ومشاركة وزراء الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية.

ويرأس وفد المملكة العربية

وتناقش الدورة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بـ " رصد التلوث الإشعاعي " والإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية "، ومتابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وصياغة الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة، ودراسة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة.

كما تبحث التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة لمناقشة تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين والجولان السوري والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا، ودول الجوار السوري " الأردن – لبنان" واليمن.

وتستعرض تجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، واختيار شعار يوم البيئة العربي لعامي (2020-2021)، وتنظيم فعاليات بيوم البيئة العربي لعام 2019م تحت شعار "نفاياتنا ... ثروة مهدرة "، وجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وأعضاء هيئة التحكيم للجائزة للفترة ( 2019م ، واختيار عاصمة البيئة العربية لعام 2020م.

وكان المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة قد عقد أعمال دورته الـ 56، اليوم بالقاهرة، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وقد اعتمد المكتب التنفيذي عددًا من مشاريع القرارات، وأصدر عدة توصيات لعرضها على أعمال مجلس وزراء البيئة العرب غدًا لإقرارها.

//انتهى//

22:47ت م

0328



القاهرة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واستعقد غدًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة الـ 31 لمجلس وزراء البيئة العرب برئاسة ليبيا ومشاركة وزراء الدول الأعضاء والأمانة العامة للجامعة العربية.ويرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الدورة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.وتناقش الدورة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بـ " رصد التلوث الإشعاعي " والإدارة المتكاملة للنفايات في المنطقة العربية "، ومتابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب الإعداد والتحضير والمتابعة لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة، وصياغة الموقف العربي من العهد الدولي للبيئة، ودراسة مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة.كما تبحث التعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، ومتابعة أعمال آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، بالإضافة لمناقشة تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين والجولان السوري والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي وليبيا، ودول الجوار السوري " الأردن – لبنان" واليمن.وتستعرض تجارب وقصص نجاح الدول العربية في مجال الاقتصاد الأخضر، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، واختيار شعار يوم البيئة العربي لعامي (2020-2021)، وتنظيم فعاليات بيوم البيئة العربي لعام 2019م تحت شعار "نفاياتنا ... ثروة مهدرة "، وجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وأعضاء هيئة التحكيم للجائزة للفترة ( 2019م ، واختيار عاصمة البيئة العربية لعام 2020م.وكان المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة قد عقد أعمال دورته الـ 56، اليوم بالقاهرة، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.وقد اعتمد المكتب التنفيذي عددًا من مشاريع القرارات، وأصدر عدة توصيات لعرضها على أعمال مجلس وزراء البيئة العرب غدًا لإقرارها.//انتهى//22:47ت م0328

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