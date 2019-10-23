شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بإعفاء "العامودي" من وزارة النقل السعودية والان مع التفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا ملكيا بإعفاء نبيل العامودي من منصبه كوزيرا للنقل في المملكة وتعيين صالح الجاسر خلفا له. ويتمتع المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، وزير النقل السعودي الجديد بخبرة تمتد لثلاثين عاما في مجال إدارة الأعمال والنقل البحري البري والجوي. Advertisements إضافة إلى تجربة ثرية في منشآت القطاعين الخاص والعام، مما أكسبه الخبرة اللازمة في إدارة العديد من الشركات.

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