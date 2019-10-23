القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، أمرا ملكيا بإعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.
كما تم تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.
وتم تعيين العساف وزير الخارجية السابق وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء السعودي.
كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عددا من الأوامر الملكية شملت تعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
وأصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا شمل تعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
وتعيين طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة، كما تم تعيين عبدالله بن شرف الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء العساف من الخارجية السعودية.. وفيصل بن عبدالله يخلفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.