إعفاء العساف من الخارجية السعودية.. وفيصل بن عبدالله يخلفه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، أمرا ملكيا بإعفاء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الخارجية من منصبه.

كما تم تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود وزيراً للخارجية.



وتم تعيين العساف وزير الخارجية السابق وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء السعودي.

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كما أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عددا من الأوامر الملكية شملت تعيين صالح بن محمد بن إبراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.

وأصدر العاهل السعودي أمرا ملكيا شمل تعيين الدكتور عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وتعيين طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة، كما تم تعيين عبدالله بن شرف الغامدي رئيسا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.