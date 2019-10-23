بعد بن ناصر.. ميلان يخطط لصفقة جزائرية جديدة

يخطط نادي ميلان الإيطالي لإبرام صفقة جزائرية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالتعاقد مع يوسف عطال، ظهير نيس الفرنسي.

وكان ميلان قد تعاقد مع إسماعيل بن ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إمبولي، بعدما نجح في قيادة "محاربي الصحراء" للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والحصول على أفضل لاعب.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن النجم الجزائري ضمن القائمة المختصرة للاعبين الذين يرغب ميلان في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويفاضل النادي الإيطالي بين لاعبين عدة يشغلون مركز الظهير الأيمن بالإضافة إلى عطال، وهم محمد زكي شيليك، نجم ليل الفرنسي، وجبريل سيديبي، لاعب إيفرتون الإنجليزي، وسيرجي أورييه، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكان عطال قد خطف الأضواء مع نادي الجنوب الفرنسي بفضل قدرته الفائقة على خلق الخطر في مناطق المنافس، على الرغم من مركزه الدفاعي.

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وأسهم اللاعب الجزائري في 8 أهداف ما بين صناعة وتسجيل خلال المباريات الـ37 التي شارك فيها مع النادي الفرنسي.

تألق عطال رفع قيمته السوقيّة في موقع "ترانسفير ماركت" في شهر سبتمبر/أيلول الماضي لمبلغ 25 مليون يورو، بعد أن كانت تبلغ 800 ألف يورو فقط في شهر يونيو/حزيران 2018.

ويسعى ميلان لتقوية صفوفه بلاعبين من أصحاب المستويات العالية، على أمل بناء فريق قوي قادر على احتلال أحد المراكز المؤهلة إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ميلان المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، حصدها من 3 انتصارات وتعادل و4 هزائم.

وسبق للاعبين جزائريين آخرين أن حملا قميص بطل أوروبا في 7 مناسبات، وهما سمير بلوفة خلال الفترة بين عامي 1997 و2000 وجمال مصباح في موسم 2012-2013.