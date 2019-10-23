2019-10-23

فيديو طريف.. أبو حمدان تحمس بزيادة في موسم الرياض.. وش صار عليه؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر حساب موسم الرياض مقطع فيديو طريفًا للفنان أبو حمدان، وهو بداخل شنطة سفر في طريقه إلى موسم الرياض.

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وعلق حساب موسم الرياض على المقطع بقوله: “صح إنك ما تحتاج تسافر مع فعاليات موسم الرياض، بس لعل أبو حمدان، تحمس بزيادة طمنونا.. وش صار عليه؟”.

يذكر أن الرياض تشهد نقلة ترفيهية نوعية خلال هذا الموسم بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، والتي من شأنها أن تجعل الرياض محط أنظار العالم وهمزة الوصل بين الشرق والغرب.

وتستقبل وجهات “موسم الرياض” متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة، هي: 1- الرياض بوليفارد 2- واجهة الرياض 3- معرض الرياض للسيارات 4- رياض ونتر وندرلاند 5- ملاعب الرياض 6- الحي الدبلوماسي 7- المربع 8- الملز 9- وادي نمار 10- نبض الرياض 11- رياض سفاري 12- صحارى الرياض.







