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بأمر الملك سلمان.. إعفاء العامودي وتعيين صالح الجاسر وزيرًا للنقل
متابعات الخليج 365 - واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تضمنت إعفاء معالي الدكتور / نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه.، وتعيين المهندس / صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.
كذلك تعيين معالي الدكتور / إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.
وتضمنت الأوامر الملكية أيضا ما يلي:
– يعين معالي الدكتور / عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي رئيسًا للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بمرتبة وزير.
– يعين الأستاذ / صالح بن محمد بن ابراهيم العثيم نائبًا لرئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بالمرتبة الممتازة.
– يعين الدكتور / عصام بن عبدالله بن خلف الوقيت مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.
– يعين الدكتور / طارق بن عبدالله بن عبدالعزيز الشدي رئيسًا لمكتب إدارة البيانات الوطنية بالمرتبة الممتازة.
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