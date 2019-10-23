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الزعاق يتوقع هطول أمطار على 8 مناطق غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، هطول أمطار غدًا الخميس على 8 مناطق.
وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ما زالت الفرصة مواتية في يوم غد الخميس لتشكلات سحبية ماطرة بتفاوت على مناحٍ متعددة من حائل والجوف وتبوك والمدينة ومكة وجازان وعسير والباحة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد، أن يستمر هطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل وكذلك منطقتي تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
كما توقعت أن يستمر تكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
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